Altın fiyatları yükselişte! Altın piyasasında, en düşük 224 bin 550 lira, en yüksek 225 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü perşembe günkü kapanışa göre yüzde 0,99 azalışla 224 bin 550 liradan tamamladı. Peki, bugün çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı ne kadar oldu? İşte 5 Ocak güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI GÜNCEL RAKAMLAR (5 OCAK 2019)

GRAM ALTIN FİYATI

223,59

223,78

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.282,49

1.289,61