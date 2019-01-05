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  • 05.01.2019 09:32
  • Son Güncelleme: 05.01.2019 09:51

haftayı nasıl kapattı? 5 Ocak , ne kadar oldu?

dalgalı seyrini sürdürüyor. Son 6 ayın zirvesine ulaşan altın yeni yılın ilk haftasını nasıl kapattı? İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta 24 ayar külçe altının gram fiyatı bir önceki kapanışa göre yüzde 1,67 düşüşle 223,60 liradan işlem gördü. Bugün çeyrek altın, gram altın ne kadar oldu?

Altın fiyatları yükselişte! Altın piyasasında, en düşük 224 bin 550 lira, en yüksek 225 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü perşembe günkü kapanışa göre yüzde 0,99 azalışla 224 bin 550 liradan tamamladı. Peki, bugün çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı ne kadar oldu? İşte 5 Ocak güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI GÜNCEL RAKAMLAR (5 OCAK 2019)

GRAM ALTIN FİYATI
223,59
223,78

ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.282,49
1.289,61

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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