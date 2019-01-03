Vergi dilimleri değişti

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren, gelir vergisine tabi 2019 takvim yılı içinde vergilendirilmesine ilişkin tarife yeniden belirlendi. Buna göre, kapsam dahilinde yer alan gelirlerden yüzde 15 uygulanacak tutar 14 bin 800 liradan 18 bin liraya çıkarıldı. Böylece ilk vergi dilimindeki miktardaki artış yüzde 21 oldu. 18 bin liraya kadar yüzde 15; 40 bin liranın 18 bin lirası için 2 bin 700 lira, fazlası yüzde 20; 98 bin liranın 40 bin lirası için 7 bin 100 lira; ücret gelirlerinde 148 bin liranın 40 bin lirası için 7 bin 100 lira, fazlası için yüzde 27 gelir vergisi alınacak. Mesken kira gelirleri için uygulanan istisna tutarı 5 bin 400 liraya çıktı.
HAZAL ATEŞ
HAZAL ATEŞ
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