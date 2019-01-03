Milyonların beklediği tarih geldi. Türkiye İstatistik Kurumu bugün 2018 yılı enflasyonunu açıklayacak, emeklilerin ve memurların Ocak zammı belli olacak. 2018'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon; SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammını, memurların ve memur emeklilerinin ise yüzde 4'lük artışa eklenecek farkını gösterecek.
5 AYLIK YÜZDE 10.64
Toplu sözleşmeye göre, memurlar ve memur emeklileri 6 aylık enflasyonun yüzde 3.5'i aşan kısmı kadar fark alacak. Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 10.64 olarak gerçekleşmişti. Yani 5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 10.64 zam, memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 4'lük artışa ilaveten yüzde 7.14 fark oluştu.
ARALIK VERİSİ BELİRLEYİCİ
Aralık enflasyonu kesin rakamları ortaya koyacak. Eğer Aralık enflasyonu eksi çıkarsa, zam oranları düşecek. Artı çıkarsa zam oranları yükselecek. Enflasyon tahminlerine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak artışı yüzde 10.65 ya da 11.09, memur emeklilerinin enflasyon farkı da yüzde 7.15 veya 7.59 olabilecek.
NE ZAMAN ALINACAK?
Zamlı maaşlar SSK emeklilerinin hesabına ayın 17'si ile 26'sı arasında, Bağ-Kur emeklilerine ise ayın 25'i ile 28'i arasında tahsis numarasının son rakamına göre belirlenmiş tarihlerde yatırılacak. Memurlar da ayın 15'inde zamlı maaşlarını cebine koyacak. Maaşını her ayın 1'i ile 5'i arasında alan memur emeklileri ise zam oranı beklendiği için Ocak ödemesini artış yansıtılmadan aldı. Hesaplanan zam farkı sonradan ödenecek.
NASIL HESAPLANACAK?
Temmuz-Aralık enflasyonu SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı olacak. Memurlar ve memur emeklileri toplu sözleşme kapsamında yüzde 4 zam alacak. Ayrıca Temmuz-Aralık'ta gerçekleşen enflasyonun yüzde 3,5'i aşan kısmı kadar fark verilecek.
5 AYLIK YÜZDE 10.64
Toplu sözleşmeye göre, memurlar ve memur emeklileri 6 aylık enflasyonun yüzde 3.5'i aşan kısmı kadar fark alacak. Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 10.64 olarak gerçekleşmişti. Yani 5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 10.64 zam, memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 4'lük artışa ilaveten yüzde 7.14 fark oluştu.
ARALIK VERİSİ BELİRLEYİCİ
Aralık enflasyonu kesin rakamları ortaya koyacak. Eğer Aralık enflasyonu eksi çıkarsa, zam oranları düşecek. Artı çıkarsa zam oranları yükselecek. Enflasyon tahminlerine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak artışı yüzde 10.65 ya da 11.09, memur emeklilerinin enflasyon farkı da yüzde 7.15 veya 7.59 olabilecek.
NE ZAMAN ALINACAK?
Zamlı maaşlar SSK emeklilerinin hesabına ayın 17'si ile 26'sı arasında, Bağ-Kur emeklilerine ise ayın 25'i ile 28'i arasında tahsis numarasının son rakamına göre belirlenmiş tarihlerde yatırılacak. Memurlar da ayın 15'inde zamlı maaşlarını cebine koyacak. Maaşını her ayın 1'i ile 5'i arasında alan memur emeklileri ise zam oranı beklendiği için Ocak ödemesini artış yansıtılmadan aldı. Hesaplanan zam farkı sonradan ödenecek.
NASIL HESAPLANACAK?
Temmuz-Aralık enflasyonu SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı olacak. Memurlar ve memur emeklileri toplu sözleşme kapsamında yüzde 4 zam alacak. Ayrıca Temmuz-Aralık'ta gerçekleşen enflasyonun yüzde 3,5'i aşan kısmı kadar fark verilecek.
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