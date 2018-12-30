Sağlık ihracatında lider

Medical Park, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından gerçekleştirilen Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçı Firması Araştırması'nda Sağlık Hizmetleri kategorisinde üçüncü kez ödüle layık görüldü. Törende Medical Park'ın ödülünü MLP Care Uluslararası Hasta Merkezi Direktörü Murat Ercan aldı. Ercan, şunları söyledi: "2017 yılında Hollanda'dan Cibuti'ye, Almanya'dan Gürcistan'a, Bulgaristan'dan Cezayir'e dünyanın farklı noktalarından gelen 50 binden fazla kişiye sağlık hizmeti sunduk. Grubumuz, yabancı hastalara sunulan hizmetler karşılığında yaklaşık 55,5 milyon dolar döviz girdisi sağladı."
- Ekonomi
- 30.12.2018
- Gazete
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