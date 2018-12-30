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Kiğılı Balkanlara sefere çıktı

Balkanlara sefere çıktı
Kiğılı yurtdışı büyümesini Balkanlarda da sürdürüyor. 5 yıl içerisinde yurtdışında 100 yeni mağaza hedefiyle çıktığı yolda, ilk rotasını Balkanlara çeviren marka, yurtdışındaki 28'inci mağazasını 'da açtı. 'de 225 mağazası ve yurt dışında Balkanlar dahil 16 ülkede 28 satış noktası bulunan Kiğılı, Avrupa'da farklı noktalarda daha da büyümeyi hedefleyerek yatırımlarına hız kazandırdı. Kiğılı'nın, Balkan yatırımlarındaki ikinci durağı Romanya olacak. Kiğılı CEO'su Hilal Suerdem, "Hızlı bir şekilde Avrupa Birliği ile bütünleşen Balkan ülkeleri büyük potansiyeller barındırıyor. Biz de Kiğılı olarak bu potansiyelin içerisinde yer alacağız" dedi.

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