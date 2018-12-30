Bağ-Kur’luya borç müjdesi

Prim borçları olduğu halde sağlık hizmetlerinden 31 Aralık'a kadar yararlanacak olan esnaf için 3 ay uzatma gündeme geldi. TESK Başkanı Bendevi Palandöken, 18 Mayıs 2018 tarihindeki yapılandırma kapsamında sağlık prim borcu olanların sağlık hizmetlerinden yararlanma süresinin 3 ay daha uzatılmasını talep etti. Bu talep yerine gelirse Bağ-Kur'lular borçları olmasına rağmen 31 Mart 2019 tarihine kadar daha sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanacak.
- Ekonomi
- 30.12.2018
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.