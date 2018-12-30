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Bağ-Kur’luya müjdesi

Bağ-Kur’luya borç müjdesi
Prim ları olduğu halde sağlık hizmetlerinden 31 Aralık'a kadar yararlanacak olan esnaf için 3 ay uzatma gündeme geldi. Başkanı Bendevi Palandöken, 18 Mayıs 2018 tarihindeki yapılandırma kapsamında sağlık prim borcu olanların sağlık hizmetlerinden yararlanma süresinin 3 ay daha uzatılmasını talep etti. Bu talep yerine gelirse Bağ-Kur'lular borçları olmasına rağmen 31 Mart 2019 tarihine kadar daha sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanacak.

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