İstanbullular’a Deniz’den kolaylık

Denizbank ile Belbim AŞ'nin gerçekleştirdiği işbirliği kapsamında, DenizBank müşterisi olsun ya da olmasın tüm İstanbulkart kullanıcıları, cep telefonlarına indirdikleri fastPay uygulamasına diledikleri kredi kartını ekleyerek, hiçbir ek ücret ödemeden, kolay, masrafsız ve hızlı şekilde İstanbulkart'larına para yükleyebilecek. DenizBank Genel Müdür Yardımcısı Umut Özdoğan, "Anlaşmamız ile fastPay kullanıcıları hiçbir masraf ödemeden kartlarını telefona dokundurarak İstanbulkart yüklemelerini kolayca yapabilecek" dedi.
- Ekonomi
- 29.12.2018
- Gazete
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