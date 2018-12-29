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İstanbullular’a Deniz’den kolaylık

İstanbullular’a Deniz’den kolaylık
Denizbank ile Belbim 'nin gerçekleştirdiği işbirliği kapsamında, müşterisi olsun ya da olmasın tüm kullanıcıları, cep telefonlarına indirdikleri fastPay uygulamasına diledikleri kredi kartını ekleyerek, hiçbir ek ücret ödemeden, kolay, masrafsız ve hızlı şekilde İstanbulkart'larına para yükleyebilecek. DenizBank Genel Müdür Yardımcısı Umut Özdoğan, "Anlaşmamız ile fastPay kullanıcıları hiçbir masraf ödemeden kartlarını telefona dokundurarak İstanbulkart yüklemelerini kolayca yapabilecek" dedi.

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