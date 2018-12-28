Yaşlıya ayda 606 TL 65 yaş aylığı, engelli maaşı ve evde bakım parası almak için gelir sınırı yükseldi, maaşlar da artıyor. Yaşlılar 606, engelliler 483-724, evde yakınına bakanlar bin 315 lira alacak.

Ocak'ta memur maaşlarıyla birlikte 65 yaş aylığı, engelli maaşı ve evde bakım parası gibi ödemeler yükselecek.



YAŞLILIK AYLIĞI: 581 bin kişiye ödenen 543,25 lira tutarındaki 65 yaş aylığı 603,82 ya da 606,21 liraya çıkabilecek. Ayrıca bu ödemeden yararlanmada gelir sınırı artacak. Bu sınır bu yıl 483,63 liraydı. Ocak'ta 609,67 liraya çıkacak.

ENGELLİ AYLIĞI: Devlet, yüzde 40-60 engeli olanlara aylık 433,68, yüzde 70 ve üzeri engeli olanlara da 650,51 lira veriyor. Ocak'ta aylığın tutarı yüzde 40-60 engeli olanlarda 482,04-483,94 lira, yüzde 70 ve üstü engeli olanlarda 723,04-725,90 lira olabilecek. Kişi başı gelir şartı da 609,67 liraya çıkacak. EVDE BAKIM AYLIĞI: Evde engelli ya da yaşlı yakınına bakanlara bin 179 lira ödeniyor. Bu ödeme de Ocak'ta bin 310- bin 315 liraya çıkabilecek. Bu ücreti almak için kişi başı gelir sınırı da Ocak'tan itibaren bin 219 lira 34 kuruş olacak.



'ta memur maaşlarıyla birlikte 65 yaş aylığı, engelli maaşı ve evde bakım parası gibi ödemeler yükselecek. Yaşlıların , engellilerin, yakınlarına bakanların geliri artacak. Asgari ücretteki artış da bu maaşlardan yararlanmak için kişi başı gelir şartını yükseltti. Böylece maaşları almak kolaylaştı.581 bin kişiye ödenentutarındaki 65 yaş aylığı Ocak 'taya daçıkabilecek. Ayrıca bu ödemeden yararlanmada gelir sınırı artacak. Bu sınır bu yılOcak'taçıkacak.Devlet, yüzde 40-60 engeli olanlara aylıkyüzde 70 ve üzeri engeli olanlara daveriyor. Ocak'ta aylığın tutarı yüzde 40-60 engeli olanlardayüzde 70 ve üstü engeli olanlarda 7olabilecek. Kişi başı gelir şartı daçıkacak.Evde engelli ya da yaşlı yakınına bakanlaraödeniyor. Bu ödeme de Ocak'taçıkabilecek. Bu ücreti almak için kişi başı gelir sınırı da Ocak'tan itibarenolacak. TÜM MANŞETLER