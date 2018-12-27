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  • 27.12.2018 18:43

'da operasyonu! 1 milyon 819 bin 200 değerinde...

’da polis ekiplerince yolcu otobüsü ile şehre giren şahsın üzerinden 1 milyon 819 bin 200 tutarında ve para basımında kullanılan çok miktarda hologram ile selogramlar ele geçirildi.

Sakarya'da ele geçirildi! 1 milyon 819 bin 200 TL değerinde...

Alınan bilgiye göre, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada E.U. (37) isimli şahsın piyasaya sahte para süreceği bilgisi edinildi. 2 gün önce şehirlerarası yolcu otobüsü ile Sakarya'ya girdiği tespit edilen E.U. için ekiplere operasyon düzenlendi.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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