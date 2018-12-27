Alınan bilgiye göre, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada E.U. (37) isimli şahsın piyasaya sahte para süreceği bilgisi edinildi. 2 gün önce şehirlerarası yolcu otobüsü ile Sakarya'ya girdiği tespit edilen E.U. için ekiplere operasyon düzenlendi.