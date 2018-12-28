Sarıyer ve Beykoz’a imar barışı geldi

Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yeni kanunla Boğaziçi Kanunu'nda tanımlanan Boğaziçi sahil şeridi ve öngörünüm bölgesi içerisinde belirlenen alanlarda yer alan taşınmaz malikleri de yapı kayıt belgesinden yararlanacak. Teklif, Boğaziçi sahil şeridi ve öngörünüm bölgesine ait kroki ile sınır ve koordinat listesinde değişiklik yapıyor. Sarıyer, Beykoz ve Üsküdar'daki bazı bölgeler bu kapsama dahil ediliyor.
- Ekonomi
- 28.12.2018
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