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ve ’a imar barışı geldi

Sarıyer ve Beykoz’a imar barışı geldi
Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yeni kanunla Boğaziçi Kanunu'nda tanımlanan Boğaziçi sahil şeridi ve öngörünüm bölgesi içerisinde belirlenen alanlarda yer alan taşınmaz malikleri de yapı kayıt belgesinden yararlanacak. Teklif, Boğaziçi sahil şeridi ve öngörünüm bölgesine ait kroki ile sınır ve koordinat listesinde değişiklik yapıyor. Sarıyer, Beykoz ve Üsküdar'daki bazı bölgeler bu kapsama dahil ediliyor.

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