GSS’de gecikme cezaları siliniyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarını yıl sonuna kadar ödeyenlerin gecikme cezalarının silineceğini bildirdi. Bugün Türkiye'nin yüzde 99.1'inin Genel Sağlık Sigortalısı olarak sağlık hizmetlerinden faydalandığına değinen Selçuk, şunları kaydetti: "Genel Sağlık Sigortası prim borçları olan vatandaşlarımız için faizsiz ödeme imkanı getirilmiştir. Prim borçlarını 31 Aralık 2018 tarihine kadar ödeyen vatandaşlarımızın gecikme cezası ve gecikme zammı silinecektir."
- Ekonomi
- 28.12.2018
- Gazete
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