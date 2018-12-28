Borçluya yeni fırsat

Borç yapılandırması bozulanların ve köprüden yasak geçiş yapanların aralarında olduğu pek çok kesimi rahatlatan düzenlemeler içeren Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Düzenlemeye göre;
● Araç sınıfları itibarıyla geçiş yasağına rağmen 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçenlere kesilen idari para cezaları uygulanmayacak, ödeyenlere iade edilecek. İade tutarı 19 milyon 922 bin lira olacak.
● Karayolları Trafik Kanunu'nda yer alan cezalar 2019'da artırılmayacak; cezalara yeniden değerleme oranı uygulanmayacak.
● Borçlarını yapılandıran ancak ödeme yapmayarak hakkını kaybedenler, borçlarını, geç ödeme zammıyla Şubat'a kadar ödemeleri şartıyla yapılandırmadan yararlanmaya devam edebilecek.
● 14 ilde büyükşehir belediyesi ve 27 ilçe kurulmasına dair kanun kapsamında, tüzel kişiliği kaldırılan köylerde, emlak vergisi, Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca alınması gereken vergi, harç ve katılım paylarına ilişkin istisna süresi ile bu yerlerde içme ve kullanma suları için ücretin en düşük tarifenin yüzde 25'ini geçmeyecek şekilde belirlenmesine ilişkin uygulama süresi 31 Aralık 2022'ye kadar devam edecek.
● Araç sınıfları itibarıyla geçiş yasağına rağmen 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçenlere kesilen idari para cezaları uygulanmayacak, ödeyenlere iade edilecek. İade tutarı 19 milyon 922 bin lira olacak.
● Karayolları Trafik Kanunu'nda yer alan cezalar 2019'da artırılmayacak; cezalara yeniden değerleme oranı uygulanmayacak.
● Borçlarını yapılandıran ancak ödeme yapmayarak hakkını kaybedenler, borçlarını, geç ödeme zammıyla Şubat'a kadar ödemeleri şartıyla yapılandırmadan yararlanmaya devam edebilecek.
● 14 ilde büyükşehir belediyesi ve 27 ilçe kurulmasına dair kanun kapsamında, tüzel kişiliği kaldırılan köylerde, emlak vergisi, Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca alınması gereken vergi, harç ve katılım paylarına ilişkin istisna süresi ile bu yerlerde içme ve kullanma suları için ücretin en düşük tarifenin yüzde 25'ini geçmeyecek şekilde belirlenmesine ilişkin uygulama süresi 31 Aralık 2022'ye kadar devam edecek.
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