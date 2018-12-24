Müjdeler Meclis’te

Köprülerden yasak geçiş yapanların ve yapılandırması bozulanların yüzünü güldüren düzenlemelerin yer aldığı tasarı bu hafta yasalaşıyor. Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi, bugün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek, 26 Aralık'ta da Genel Kurul gündemine gelecek. 10 maddelik teklife göre;
CEZALAR ARTMAYACAK: Karayolları Trafik Kanunu'nda yer alan cezalar 2019'da artırılmayacak; cezalara yeniden değerleme oranı uygulanmayacak.
YASAK GEÇİŞİN CEZASI İPTAL: Araç sınıfları itibarıyla geçmesi yasak olmasına rağmen, 2 Kasım 2016'dan bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçenlere idari para cezası uygulanmayacak. Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan tahsilatlar da 28 Şubat'a kadar başvurulması halinde 31 Mart'a kadar ret ve iade edilecek.
YAPILANDIRMA FIRSATI: Borçlarını yapılandıran ancak ödeme yapmayarak hakkını kaybedenlere yeni imkan tanınıyor. Borçlular, ödemeleri gereken tutarları, gecikme zammı ile birlikte Şubat'a kadar öderse yapılandırmadan yararlanmaya devam edebilecek.
VERGİ İSTİSNASINA DEVAM: Tüzel kişiliği kaldırılan köylerde; emlak vergisi, Belediye Gelirleri Kanunu'nca alınması gereken vergi, harç ve katılım paylarına ilişkin istisna süresi ile bu yerlerde su için ücretin en düşük tarifenin yüzde 25'ini geçmeyecek şekilde belirlenmesine ilişkin uygulama süresi, 31 Aralık 2022'ye kadar devam edecek.
CEZALAR ARTMAYACAK: Karayolları Trafik Kanunu'nda yer alan cezalar 2019'da artırılmayacak; cezalara yeniden değerleme oranı uygulanmayacak.
YASAK GEÇİŞİN CEZASI İPTAL: Araç sınıfları itibarıyla geçmesi yasak olmasına rağmen, 2 Kasım 2016'dan bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçenlere idari para cezası uygulanmayacak. Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan tahsilatlar da 28 Şubat'a kadar başvurulması halinde 31 Mart'a kadar ret ve iade edilecek.
YAPILANDIRMA FIRSATI: Borçlarını yapılandıran ancak ödeme yapmayarak hakkını kaybedenlere yeni imkan tanınıyor. Borçlular, ödemeleri gereken tutarları, gecikme zammı ile birlikte Şubat'a kadar öderse yapılandırmadan yararlanmaya devam edebilecek.
VERGİ İSTİSNASINA DEVAM: Tüzel kişiliği kaldırılan köylerde; emlak vergisi, Belediye Gelirleri Kanunu'nca alınması gereken vergi, harç ve katılım paylarına ilişkin istisna süresi ile bu yerlerde su için ücretin en düşük tarifenin yüzde 25'ini geçmeyecek şekilde belirlenmesine ilişkin uygulama süresi, 31 Aralık 2022'ye kadar devam edecek.
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