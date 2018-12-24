Almanya, Suriye'ye asker ve malzeme taşıdığı gerekçesi ile ABD'nin yaptırım listesinde yer alan İran merkezli havayolu şirketi Mahan Air'in Almanya'ya ve Almanya dışına uçuşlarına yasak getirecek.



Bild gazetesinin haberine göre Alman hükümeti, Mahan Air'in Dusseldorf ve Munih havaalanlarındaki operasyonlarını durdurma kararı aldı.



Alman hükümet sözcüsü, Bild'in Mahan Air'in Ocak ayında yasaklanacağı haberine ilişkin yorum yapmadı.



ABD, Mahan Air ile bağlantıları olduğu gerekçesi ile Tayland merkezli bir havacılık şirketine ve Malezya merkezli bir satış acentesine de yaptırım uyguluyor.