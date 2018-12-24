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  • 24.12.2018 08:20

'in uçuşlarını yasaklamaya hazırlanıyor

Suriye'ye asker ve malzeme taşıdığı gerekçesi ile 'nin yaptırım listesinde bulunan İran merkezli havayolu şirketi 'a bir şok da 'dan geldi.

Almanya'dan şok karar! Uçuşlar yasaklanacak

, Suriye'ye asker ve malzeme taşıdığı gerekçesi ile 'nin yaptırım listesinde yer alan İran merkezli havayolu şirketi 'in Almanya'ya ve Almanya dışına uçuşlarına yasak getirecek.

Bild gazetesinin haberine göre Alman hükümeti, Mahan Air'in Dusseldorf ve Munih havaalanlarındaki operasyonlarını durdurma kararı aldı.

Alman hükümet sözcüsü, Bild'in Mahan Air'in Ocak ayında yasaklanacağı haberine ilişkin yorum yapmadı.

ABD, Mahan Air ile bağlantıları olduğu gerekçesi ile Tayland merkezli bir havacılık şirketine ve Malezya merkezli bir satış acentesine de yaptırım uyguluyor.

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