Ev alana 25 bin TL

Hükümet, vatandaşların ev sahibi olmalarını desteklemek için adeta seferberlik ilan etti. İlk kez ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için yaşama geçirilen 'konut hesabı' binlerce kişinin yüzünü güldürdü. Konut hesabı uygulamasına yaklaşık 15 bin kişi katılırken, biriken para 105 milyon liraya yaklaştı. Konut hesabından ilk ödeme de 2019'da başlayacak. Konut sahibi olmayan vatandaşların ev alabilmesini ve bunun için harcamaların önceden tasarruf edilerek karşılanmasını amaçlayan konut hesabı, 2016'da yürürlüğe girdi. Mart'ta yasa değişikliğiyle konut hesabında 15 bin lira olan azami devlet katkısı, 20 bin liraya çıkarıldı. 2019'da da 25 bin liraya yükselecek. Konut hesabı açanların en az 3 yıl birikim yapması gerekiyor. 25 bin liralık devlet katkısının tamamının alınabilmesi için ise birikim süresinin 5 yıl olması gerekiyor. 100 bin lira birikim yapan, 25 bin lira devlet katkısı alabiliyor. Konut hesabı açanların bankaya ayda 313 ile 3 bin lira arasında para yatırması gerekiyor. Bu hesaptan yararlanmak isteyenlerin konutu alımından sonra 6 ay içinde bankaya başvurması gerekiyor. Düzensiz ödeme durumunda devlet katkısı kazanma hakkı kayboluyor. Bir kişi yalnızca sadece bir tane konut hesabı açtırabiliyor. Sistemdeki 15 bin kişinin 5 yıl süresince azami düzeyde birikim yaptığı düşünüldüğünde devletin katkısı 300 milyon liraya ulaşacak.
DEVLET DESTEĞİ NASIL ALINIR?
Devlet katkısı için bankada konut hesabı açtırmak gerekiyor.
Hesaba her ay en az 313 lira yatırılmalı.
3 yıl birikime yüzde 15, 4 yıla yüzde 18, 5 yıl ve üstüne yüzde 25 oranında devlet katkısı veriliyor.
Azami dev let katkısı 3 yıl birikimde 16 bin 313, 4 yılda 17 bin 568, 5 yılda 20 bin lira.En üst tutar 25 bin liraya çıkacak.
HAZAL ATEŞ
DEVLET DESTEĞİ NASIL ALINIR?
Devlet katkısı için bankada konut hesabı açtırmak gerekiyor.
Hesaba her ay en az 313 lira yatırılmalı.
3 yıl birikime yüzde 15, 4 yıla yüzde 18, 5 yıl ve üstüne yüzde 25 oranında devlet katkısı veriliyor.
Azami dev let katkısı 3 yıl birikimde 16 bin 313, 4 yılda 17 bin 568, 5 yılda 20 bin lira.En üst tutar 25 bin liraya çıkacak.
HAZAL ATEŞ
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