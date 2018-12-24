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te poşet parasına dikkat

Alışverişte poşet parasına dikkat
1 Ocak'tan itibaren plastik poşetleri, tüm satış noktalarından ücretli temin edilecek. Bazı marketlerde şimdiden poşetlerin barkodu kasalarda okutulmaya başlandı. Poşetler market kasalarında ücretlendirilirken, oluşan bedel fiş kesilirken iade ediliyor. Tüketiciler Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz, "Tüketiciler 1 Ocak'a kadar bu ücretin düşüldüğüne dikkat etsin" dedi.

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