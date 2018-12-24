Alışverişte poşet parasına dikkat

1 Ocak'tan itibaren plastik alışveriş poşetleri, tüm satış noktalarından ücretli temin edilecek. Bazı marketlerde şimdiden poşetlerin barkodu kasalarda okutulmaya başlandı. Poşetler market kasalarında ücretlendirilirken, oluşan bedel fiş kesilirken iade ediliyor. Bursa Tüketiciler Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz, "Tüketiciler 1 Ocak'a kadar bu ücretin düşüldüğüne dikkat etsin" dedi.
- Ekonomi
- 24.12.2018
- Gazete
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