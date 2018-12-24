5 bin 778 yeni atama yapılıyor

Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "2 bin 504 engellimizin ve devlet korumasında yetişen 3 bin 274 gencimizin atamasını gerçekleştireceğiz" dedi. Selçuk, yerleştirmede gençlerin öğretmen, mühendis, hemşire gibi unvanlı kadrolara atanacağını söyledi. Toplam 5 bin 778 kişinin ataması bugün kura ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törende yapılacak.