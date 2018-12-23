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Ceza affı sevindirdi

Ceza affı sevindirdi
Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, köprü geçiş cezalarının affedilmesine yönelik yasa teklifinin Başkanlığına sunulduğunu belirterek, "Köprü geçiş cezalarının affedilmesi sevindirici, yaşanan mağduriyetler son bulmuş olacak.on binlerce nakliyeci esnafımızın mağduriyeti çözüme kavuşacak" dedi.

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