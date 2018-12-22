Kapadokya yüzde 100 doldu

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da, yılbaşı öncesi konaklama tesislerindeki doluluk oranının günler öncesinden yüzde 100'e ulaşması turizmcileri memnun etti. Yılbaşı gecesi yerli ve yabancı konukların en iyi şekilde ağırlanabilmesi için hazırlık yapan turistik tesislerde, geceye özel çeşitli aktivite ve eğlence programları organize edilecek. Bölgedeki turizmciler otellerdeki doluluk oranının 20 gün önceden yüzde 100'e ulaştığını söyledi.