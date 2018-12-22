TÜRK Ekonomi Bankası (TEB), İmar Barışı'na katılmak isteyen ancak nakit sıkıntısı çekenler için yüzde 1.99'dan başlayan faiz oranlarıyla özel bir kredi kampanyası başlattı. TEB İmar Barışı İhtiyaç Kredisi kullanmak isteyenler, 31 Aralık mesai bitimine kadar 36 ay vadeli, 3 ay ertelemeli ve yüzde 1.99'dan başlayan faizle kredi kullanabilecek.
- Ekonomi
- 22.12.2018
- Gazete
İmar Barışı’na özel kredi
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