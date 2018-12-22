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67 lira ya ucuz

Yeni yılla birlikte aylık sı 67 lira ve üzeri olanlar serbest tüketici olup, tedarikçisini kendi seçebilecek...

67 lira faturaya ucuz elektrik
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nca te yıllık 2 bin kilovatsaat olan serbest tüketici limitinin 2019 yılı için bin 600 kilovatsaate düşürüldüğü bildirildi. Böylece aylık elektrik 67 lira ve üzerinde olan aboneler yılbaşından itibaren serbest tüketici haklarından yararlanabilecek. Açıklamada şunlar kaydedildi: "Serbest tüketici limitinin bin 600 kilovatsaate düşürülmesiyle 4 milyon 968 bin 344 abone daha serbest tüketici niteliğine kavuşmuştur." Buna göre 67 lira ve üzeri fatura ödeyen vatandaşlar istedikleri şirketten elektrik alıp faturalarını düşürebilecek.

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