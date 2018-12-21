KOBİ’lere 2.2 milyar TL

KOSGEB Başkanı Cevahir Uzkurt, idarenin KOBİ'lere sağlayacağı desteklerin bütçesinin 2019'da yüzde 18-19 daha yüksek olacağını belirterek, "2 milyar 250 milyona yakın bir KOSGEB bütçesi onaylandı. 2019 yılında bu bütçeyi girişimci ve KOBİ'lere kullandırmış olacağız inşallah" dedi. Uzkurt, yerli üretim yapan KOBİ'lere öncelik tanınacağını dile getirdi.
- Ekonomi
- 21.12.2018
- Gazete
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