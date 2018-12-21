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’lere 2.2 milyar TL

KOBİ’lere 2.2 milyar TL
KOSGEB Başkanı Cevahir Uzkurt, idarenin 'lere sağlayacağı desteklerin bütçesinin 2019'da yüzde 18-19 daha yüksek olacağını belirterek, "2 milyar 250 milyona yakın bir bütçesi onaylandı. 2019 yılında bu bütçeyi girişimci ve KOBİ'lere kullandırmış olacağız inşallah" dedi. Uzkurt, yerli üretim yapan KOBİ'lere öncelik tanınacağını dile getirdi.

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