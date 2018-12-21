Gıda ucuzluyor

2018'in son Gıda Komitesi toplantısı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın katılımıyla önceki gün gerçekleştirildi. Toplantının ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Albayrak, "Tarımda ithal girdi bağımlılığını azaltma ve tarımsal erken uyarı sistemine ilişkin 2019 planlaması başta olmak üzere, önemli başlıklarda yol haritamızı hazırladık. 2019 çok daha stratejik adımları atacağımız bir yıl olacak" dedi. Öte yandan döviz cinsi tahvil ile altına dayalı tahvil ve kira sertifikası ihracı için talep toplamaya devam eden Hazine, dün de bankaların döviz cinsi varlık yönetimine ve kira sertifikası piyasasının gelişimine katkıda bulunmak amacıyla euro cinsi, sabit kira ödemeli kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi. İtfa tarihi 21 Aralık 2020 olarak belirlenen sertifikanın 6 ayda bir kira oranı yüzde 1.55 oldu.
- Ekonomi
- 21.12.2018
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.