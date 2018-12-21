Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 21.12.2018 13:12
  • Son Güncelleme: 21.12.2018 13:21

Bu bölgede oturanlara talih kuşu vurdu! Konut fiyatları yüzde 36 arttı

Tamamlanma oranı yüzde 95'i geçen ve İstanbul-İzmir kara yolu ulaşımını 9 saatten 3,5 saate indirecek Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu güzergahında bulunan gayrimenkullerin fiyatı son 2 yılda ortalama yüzde 36 arttı. En yüksek artış yüzde 74 ile Balıkesir'in Karesi ilçesine bağlı Naipli Mahallesi'nde görülürken, Naipli'yi yüzde 71 ile Bursa Nilüfer'e bağlı Badırga, yüzde 48 ile Bursa Mudanya'nın Balabancık Mahalleleri takip etti. Yüzde 95'i aşkın bölümü tamamlanan Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu güzergahında bulunan gayrimenkullerin fiyatları son 2 yılda ortalama yüzde 36 artarken, en yüksek artış yüzde 74 ile Balıkesir'in Karesi ilçesine bağlı Naipli Mahallesi'nde görüldü.

Gayrimenkul sektörü ile ilgili analitik bilgiler sunan REIDIN'in "Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Güzergahındaki Gayrimenkullerde Fiyat Hareketliliği" başlıklı raporu açıklandı.

Söz konusu güzergahtaki mahallelerde yaşanan fiyat artışlarını ele alan rapora göre, İstanbul ile İzmir arası karayolu ulaşımını 9 saatten 3,5 saate indirecek Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun yüzde 95'inden fazlası tamamlandı.

İzmit Körfez Geçişi ve bağlantı yolları dahil 384 kilometresi otoyol, 42 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere 426 kilometre uzunluğundaki projenin tamamında 98 kilometre otoyol, 16 kilometre de bağlantı yolu işletmeye açıldı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerEkonomi HaberleriBu bölgede oturanlara talih kuşu vurdu! Konut fiyatları yüzde 36 arttı
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar