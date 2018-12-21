Bu bölgede oturanlara talih kuşu vurdu! Konut fiyatları yüzde 36 arttı Tamamlanma oranı yüzde 95'i geçen ve İstanbul-İzmir kara yolu ulaşımını 9 saatten 3,5 saate indirecek Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu güzergahında bulunan gayrimenkullerin fiyatı son 2 yılda ortalama yüzde 36 arttı. En yüksek artış yüzde 74 ile Balıkesir'in Karesi ilçesine bağlı Naipli Mahallesi'nde görülürken, Naipli'yi yüzde 71 ile Bursa Nilüfer'e bağlı Badırga, yüzde 48 ile Bursa Mudanya'nın Balabancık Mahalleleri takip etti. Yüzde 95'i aşkın bölümü tamamlanan Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu güzergahında bulunan gayrimenkullerin fiyatları son 2 yılda ortalama yüzde 36 artarken, en yüksek artış yüzde 74 ile Balıkesir'in Karesi ilçesine bağlı Naipli Mahallesi'nde görüldü.

Gayrimenkul sektörü ile ilgili analitik bilgiler sunan REIDIN'in "Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Güzergahındaki Gayrimenkullerde Fiyat Hareketliliği" başlıklı raporu açıklandı. Söz konusu güzergahtaki mahallelerde yaşanan fiyat artışlarını ele alan rapora göre, İstanbul ile İzmir arası karayolu ulaşımını 9 saatten 3,5 saate indirecek Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun yüzde 95'inden fazlası tamamlandı. İzmit Körfez Geçişi ve bağlantı yolları dahil 384 kilometresi otoyol, 42 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere 426 kilometre uzunluğundaki projenin tamamında 98 kilometre otoyol, 16 kilometre de bağlantı yolu işletmeye açıldı. HABERİN DEVAMI

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