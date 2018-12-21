Bu bölgede oturanlara talih kuşu vurdu! Konut fiyatları yüzde 36 arttı

Gayrimenkul sektörü ile ilgili analitik bilgiler sunan REIDIN'in "Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Güzergahındaki Gayrimenkullerde Fiyat Hareketliliği" başlıklı raporu açıklandı.
Söz konusu güzergahtaki mahallelerde yaşanan fiyat artışlarını ele alan rapora göre, İstanbul ile İzmir arası karayolu ulaşımını 9 saatten 3,5 saate indirecek Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun yüzde 95'inden fazlası tamamlandı.
İzmit Körfez Geçişi ve bağlantı yolları dahil 384 kilometresi otoyol, 42 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere 426 kilometre uzunluğundaki projenin tamamında 98 kilometre otoyol, 16 kilometre de bağlantı yolu işletmeye açıldı.
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