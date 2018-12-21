66 bin memur alınacak

Adalet Bakanlığı, 2019 sonuna kadar 14 bin 345 personel alımı yapacak. Halen 64 bin 655 çalışanı bulunan Bakanlık, personel sayısının yıl sonunda 71 bin 697'e, 2019 yılı alımlarıyla 79 bine ulaştırmayı hedefliyor. Milli Eğitim Bakanlığı da Şubat'ta 20 bin öğretmen ataması gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Bakanlık ayrıca Ocak'ta engelli öğretmen alımı planlıyor. Sağlık Bakanlığı da 31 bin 500 yeni istihdam için kolları sıvadı. Bakanlık bu yıl sonuna kadar 6 bin 500 personel alımı yapacak. 2019 yılında da 25 bine yakın atama yapılacak.
- Ekonomi
- 21.12.2018
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.