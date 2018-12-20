TÜRKİYE genelinde konut satışları 2018 Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %27 oranında azalarak 89 626 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 16.058 konut satışı ve %17,9 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 7.834 konut satışı ve %8,7 pay ile Ankara, 4 773 konut satışı ve %5,3 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 8 konut ile Hakkari, 22 konut ile Ardahan ve 33 konut ile Bayburt oldu.



Konut satış sayıları, 2017-2018





İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI 2018 KASIM AYINDA 5.324 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %85,7 oranında azalış göstererek 5.324 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %5,9 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 987 konut satışı ve %18,5 pay ile ilk sırayı aldı. Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il %18,2 ile Ardahan oldu.



DİĞER SATIŞ TÜRLERİ SONUCUNDA 84.302 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Diğer konut satışları Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre %1,4 oranında azalarak 84.302 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 15 071 konut satışı ve %17,9 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı %93,9 oldu. Ankara 7 335 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 4 395 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 7 konut ile Hakkari oldu.



Satış şekline göre konut satışı, Kasım 2018 Satış durumuna göre konut satışı, Kasım 2018





KONUT SATIŞLARINDA 40 821 KONUT İLK DEFA SATILDI

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre %31,2 azalarak 40 821 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı %45,5 oldu. İlk satışlarda İstanbul 6 977 konut satışı ve %17,1 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u 2 813 konut satışı ile Ankara ve 2 135 konut satışı ile İzmir izledi.



İKİNCİ EL KONUT SATIŞLARINDA 48 805 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %23 azalış göstererek 48 805 oldu. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 9 081 konut satışı ve %18,6 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı %56,6 oldu. Ankara 5 021 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 2 783 konut satışı ile Antalya izledi.



YABANCILARA 2018 YILI KASIM AYINDA 4 672 KONUT SATIŞI GERÇEKLEŞTİ

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %117,1 artarak 4 672 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Kasım 2018'de ilk sırayı 1 922 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 797 konut satışı ile Antalya, 301 konut satışı ile Bursa, 278 konut satışı ile Ankara ve 229 konut satışı ile Yalova izledi.



ÜLKE UYRUKLARINA GÖRE EN ÇOK KONUT SATIŞI IRAK VATANDAŞLARINA YAPILDI

Kasım ayında Irak vatandaşları Türkiye'den 1.003 konut satın aldı. Irak'ı sırasıyla, 463 konut ile İran, 261 konut ile Afganistan ve Rusya Federasyonu, 233 konut ile Suudi Arabistan izledi.