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  • 20.12.2018 09:24
  • Son Güncelleme: 20.12.2018 09:27

son durum: 20 Aralık anlık çeyrek altın, gram altın fiyatı! Altın fiyatları ne kadar?

düz yüzde 0.5 geriledikten sonra yatay seyrine devam ediyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 348 lira, Cumhuriyet altını 1.427,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise bir önceki kapanışa göre yüzde 0,61 artışla 213,50 liradan işlem görmüştü. Bugün çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar? İşte 20 Aralık anlık altın fiyatları...

Altın fiyatları FED'in para politikasına ilişkin beklenenden daha az sıkılaştırma yanlısı görünüm ortaya koymasıyla dün yüzde 0.5 geriledikten sonra yatay seyrediyor. Spot altının ons fiyatı yüzde 0.1 artışla 1,244.56 dolara yükseldi. Peki, bugün çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı ne kadar oldu? İşte 20 Aralık anlık altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR? (20 ARALIK 2018)

GRAM ALTIN FİYATI
213,66
213,84

ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.243,94
1.244,10

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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