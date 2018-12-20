Altın fiyatları FED'in para politikasına ilişkin beklenenden daha az sıkılaştırma yanlısı görünüm ortaya koymasıyla dün yüzde 0.5 geriledikten sonra yatay seyrediyor. Spot altının ons fiyatı yüzde 0.1 artışla 1,244.56 dolara yükseldi. Peki, bugün çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı ne kadar oldu? İşte 20 Aralık anlık altın fiyatları...
ALTIN FİYATLARI NE KADAR? (20 ARALIK 2018)
GRAM ALTIN FİYATI
213,66
213,84
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.243,94
1.244,10
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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