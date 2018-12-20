Hükümet, Türkiye ekonomisine yönelik kur saldırısında "ülkemin yanındayım" diyerek devletin hazinesine bağışta bulunan vatandaşları unutmadı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ağustos ayında başlayan spekülatif ekonomik saldırılara karşı maaşlarını, birikimlerini, harçlıklarını Hazine'ye bağışlayan vatandaşlara teşekkür için mektup yazdı. Bu vatandaşlara, Darphane'de yaptırılan madalya benzeri özel bir şilt hediye edildi.



81 KİŞİ BAĞIŞ YAPTI

Türkiye'ye yönelik ekonomik saldırıların yapıldığı dönemde vatandaşlar Hazine ve Maliye Bakanlığı'na mektup yazarak maaşlarından belli miktarda paranın kesilmesini, Hazine'ye aktarılmasını talep etti. 81 kişinin farklı meblağlarda bağışta bulunduğu ortaya çıktı.

Bağışta bulunan isimlerin bazılarını telefon ile arayan Bakan Albayrak, tüm bağışçılara gönderilmek üzere bir mektup kaleme aldı. Albayrak, "Ülkemize karşı başlatılan ekonomik saldırılara karşı gösterdiğiniz farkındalık ve ortaya koyduğunuz büyük fedakârlık; bizlere ne kadar aziz ne kadar şanlı bir milletin mensubu olduğumuzu bir kez daha gösterdi. Bir kez daha gururla göğsümüzü kabarttınız" sözleriyle başlayan mektubunda, "Göstermiş olduğunuz bu büyük fedakârlık, bizlere Çanakkale'de elinde avucunda ne varsa, cepheye gönderen, tek isteği bayrağımızın semalarımızda gururla dalgalanması olan kahraman ecdadımızı hatırlattı" ifadesini kullandı.

Bakan Albayrak twitter hesabından yaptığı paylaşımda da Gıda Komitesi Toplantısı'nı gerçekleştirdiklerini belirterek "Tarımda ithal girdi bağımlılığını azaltma ve tarımsal erken uyarı sistemine ilişkin yol haritamızı hazırladık. 2019 çok daha stratejik adımlar atacağımız bir yıl olacak" dedi.



BAKAN ALBAYRAK BAĞIŞTA BULUNANLARA MEKTUP YAZDI







ÇOK DAHA GÜÇLÜYÜZ

"Ülkemize karşı başlatılan saldırılar asla amacına ulaşamayacak" diyen Bakan Albayrak, mektubu şöyle tamamladı: "Bu millet milli bağımsızlığına egemen olmak isteyenlere asla izin vermeyecek. Ekonomik olarak, dünden çok daha güçlüyüz. Bu eşsiz fedakârlık, yükümüzü bir kat daha artırdı. Allah'ın izniyle, bu aziz milletin desteği ile çocuklarımıza çok daha güçlü bir ülke bırakacağız."







DARPHANE'DEN ŞÜKRAN MADALYASI

Albayrak, özel bir armağan hazırlanması talimatı da verdi. Darphane'de, bağışçılar için özel bir bronz şilt hazırlandı. Onur madalyasını andıran şiltin üzerinde bakanlık logosu ve Albayrak'ın teşekkür mesajı yer aldı.