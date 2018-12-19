LPG piyasasındaki usulsüzlüklere ciddi idari para cezaları getiriliyor. LPG kaçakçılığı yapanlara verilecek cezanın alt limiti 1 milyon 250 bin lira, üst limiti 2,5 milyon lira olarak öngörüldü. Mevcut durumda 850 bin lira olarak uygulanıyor.Akaryakıt kaçakçısının cezasının alt limiti 1.5 milyon lira, üst limiti 3 milyon lira olarak yükseltiliyor.

Yenişafak'ın haberine göre TBMM'ye sunulan kanun teklifi ile Anayasa Mahkemesi'nin 2016 nisan ayındaki karara uygun düzenleme de yapılıyor. Teklifte, Petrol Piyasası Kanunu kapsamında lisansların tabi olacağı usuller yeniden düzenlenirken, dağıtıcı lisans sahiplerine verilen geniş yetkilerin yıllar itibariyle dağıtıcı lisans sahibi sayısındaki artışları sonucu petrol piyasasında rekabeti bozucu etkisinin olduğuna dikkat çekiliyor.