Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 20.12.2018 07:11

kaçakçılığının cezası artıyor

kaçakçılığı yapan firmalara verilecek ceza arttırılıyor. 'ye sunulan kanun teklifinde LPG kaçakçılığı yapan firmalara verilecek cezanın alt sınırın 1 milyon 250 bin lira, üst sınırının ise 2 milyon 500 bin lira olması istendi. Akaryakıt kaçakçısının cezasının da alt sınırı 1,5 milyon lira, üst sınırı 3 milyon lira öngörüldü.

LPG piyasasındaki usulsüzlüklere ciddi idari para cezaları getiriliyor. LPG kaçakçılığı yapanlara verilecek cezanın alt limiti 1 milyon 250 bin lira, üst limiti 2,5 milyon lira olarak öngörüldü. Mevcut durumda 850 bin lira olarak uygulanıyor.Akaryakıt kaçakçısının cezasının alt limiti 1.5 milyon lira, üst limiti 3 milyon lira olarak yükseltiliyor.

Yenişafak'ın haberine göre TBMM'ye sunulan kanun teklifi ile Anayasa Mahkemesi'nin 2016 nisan ayındaki karara uygun düzenleme de yapılıyor. Teklifte, Petrol Piyasası Kanunu kapsamında lisansların tabi olacağı usuller yeniden düzenlenirken, dağıtıcı lisans sahiplerine verilen geniş yetkilerin yıllar itibariyle dağıtıcı lisans sahibi sayısındaki artışları sonucu petrol piyasasında rekabeti bozucu etkisinin olduğuna dikkat çekiliyor.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerEkonomi HaberleriLPG kaçakçılığının cezası artıyor
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar