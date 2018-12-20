Aboneye icra haberli olacak

Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı. Abonelik sözleşmelerinden ve tüketiciye sunulup bedeli faturaya yansıtılan hizmetten kaynaklı para alacaklarına ilişkin haciz yoluyla ilamsız icra takipleri UYAP bünyesinde oluşturulan Merkezi Takip Sistemi üzerinden başlatılacak. Alacaklı, UYAP üzerinden bu sisteme entegre bilişim sistemleri aracılığıyla; dosya safahat bilgileri ile borçlunun mal, hak veya alacağını 50 kuruş karşılığında sorgulayabilecek veya sorgulanmasını talep edebilecek.
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