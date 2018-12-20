2 bin TL pazarlığı Yeni asgari ücret için üçüncü toplantı bugün. Türk-İş, 2 bin liranın üstünü hedeflerken; TİSK ‘Bu talepler hedeflere uygun değil’ diyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019'da geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında üçüncü toplantısını bugün gerçekleştirecek. İşçi ve işveren arasındaki pazarlıkların başlaması bakımından belirleyici olan, bir işçinin asgari geçim tutarının Türkiye İstatistik Kurumu'nca (TÜİK) bu toplantıda komisyonla paylaşılaşılması bekleniyor. Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinin bugünkü toplantısına, Türkİş ev sahipliği yapacak. İşçi tarafını temsil eden Türk-İş, net ücrette 2 bin liranın altındaki her teklife kapılarını kapatıyor. İşveren tarafını temsil eden TİSK ise yeni asgari ücret belirlenirken hedeflerin dikkate alınmasını istiyor. TİSK Başkanı Kudret Önen, 2 bin lira üzeri taleplerin hedeflere uygun olmadığını söyledi.



TARAFLAR NE İSTİYOR?

İŞÇİLERİ TEMSİL EDEN TÜRK-İŞ:

Gerçekleşen enflasyon ve refah payı yansıtılsın.

Asgari geçim şartları temel alınsın.

Asgari ücret vergi dışı bırakılsın.

Görüşmeler 2 bin liranın üzerinden başlatılsın.



İŞVERENİ TEMSİL EDEN TİSK:

Hedef enflasyon dikkate alınsın.

Asgari ücret desteği artırılarak devam ettirilsin.

İşsizlik sigortası işveren payı 2019 yılı için alınmasın.

SGK işveren desteği yüzde 5'ten yüzde 6-7'ye çıkarılsın.