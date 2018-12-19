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  • 19.12.2018 14:56
  • Son Güncelleme: 19.12.2018 15:07

Bakan duyurdu! 'ye açılan ilk dava kazanıldı

Ticaret Bakanı , 'nin uyguladığı ek vergi kararı hakkında açılan davanın ilkinin dün kazanıldığını açıkladı. Pekcan, "Dünya Ticaret Örgütü’nde demir çelik sektörüyle ilgili oldukça yoğun çalışmalarımız var. ABD yüzde 15 ek vergi koymuştu, yüzde 25 artı yüzde 25'ten önce. İlk davamızı dün kazandık. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Ticaret Bakanı , 'nin petrol borularının sübvanse edildiği iddiasıyla Türk çelik ürünlerine uyguladığı yüzde 15 telafi edici vergiye ilişkin, 'nin Dünya Ticaret Örgütü(DTÖ) Paneli'nde açtığı davayı dün kazandığını açıkladı.

Pekcan, Esma Sultan Yalısı'nda düzenlenen Değer Zirvesi ve Türkiye'ye Değer Katan Firmalar Ödül Töreni programına katıldı.
Pekcan burada, Tosyalı Holding İcra Kurulu Başkanı Şerif Tosyalı'ya ödülünü verirken demir-çelikte yaşanan gelişmelerle ilgili bir açıklama yaptı.

Dünya Ticaret Örgütü'nde demir-çelik sektörüyle ilgili yoğun çalışmaları bulunduğunu belirten Pekcan, "(ABD'nin petrol borularının sübvanse edildiği iddiasıyla çelik ürünlerine uyguladığı yüzde 15 telafi edici vergi) "Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Paneli'nde açılan davayı Türkiye dün kazandı, hayırlı uğurlu olsun." dedi.
Pekcan, "Daha önce Fas'a karşı yine demir-çelikle alakalı bir davamız vardı onu da kazanmıştık. Profesyonel bir ekibimiz var. Harika işler yapmaya devam edeceğiz." diye devam etti.

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