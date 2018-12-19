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  • 19.12.2018 18:42
  • Son Güncelleme: 19.12.2018 19:20

Başkanı 'ın açıklamasından sonra Dolar ve Euro düşüyor! Dolar ve Euro ne kadar oldu?

Başkanı , "'ı yendik, 'de bulunma amacımız buydu. DEAŞ'ı yendiğimize göre burada durmanın anlamı yok. O yüzden askerlerimizi Suriye'den çekiyoruz" açıklamasını yaptıktan sonra dolar, lira karşısında yüzde 1`e varan değer kaybı yaşadı ve kur yeniden 5,30'un un altını gördü.

Dolar ve Euro düşüyor!
Başkanı 'ın 'askerlerimizi 'den çekiyoruz. 'ı yendik' açıklamasının ardından piyasalar hareketlendi.

Dolar güne 5,34 seviyesinden başlarken, açıklamanın ardından 5,24 seviyelerine geriledi. 19 Aralık Çarşamba günü Dolar'ın fiyatı 5,24 TL, Euro ise güne 6.09 seviyesinde başladı.

Açıklamanın ardından Euro da geriledi ve 6,01 seviyesine indi.

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