ABD Başkanı Donald Trump'ın 'askerlerimizi Suriye'den çekiyoruz. DEAŞ'ı yendik' açıklamasının ardından piyasalar hareketlendi.
Dolar güne 5,34 seviyesinden başlarken, açıklamanın ardından 5,24 seviyelerine geriledi. 19 Aralık Çarşamba günü Dolar'ın fiyatı 5,24 TL, Euro ise güne 6.09 seviyesinde başladı.
Dolar güne 5,34 seviyesinden başlarken, açıklamanın ardından 5,24 seviyelerine geriledi. 19 Aralık Çarşamba günü Dolar'ın fiyatı 5,24 TL, Euro ise güne 6.09 seviyesinde başladı.
Açıklamanın ardından Euro da geriledi ve 6,01 seviyesine indi.
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