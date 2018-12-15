Konutta faiz 0.98’e indi

Ziraat Bankası, konut üreticileriyle işbirliği yaptı, kredi faizleri yüzde 0.98'e çekildi. Bankayla aktif olarak çalışan konut üreticisi firmalardan konut alacak vatandaşlar, aylık yüzde 0.98 faiz oranı ve 120 aya varan vade seçenekleriyle 500 bin liraya kadar konut kredisi kullanabilecek. Ziraat Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Yapılan çalışma ile bankamızca konut kredisi faiz oranı aylık yüzde 1.78 olarak belirlenmiştir. Bankamızla çalışmakta olan konut üreticisi firmaların da elini taşın altına koyması ve faiz maliyetinin bir kısmını üstlenmeleri neticesinde müşterilerimize aylık yüzde 0.98 olarak faiz oranı yansıtılacaktır" denildi. Açıklamada; "Firmaların elinde bulunan bitmiş ve henüz tamamlanmamış konut satışlarının finansmanına destek verilecektir" ifadeleri yer aldı.
- Ekonomi
- 15.12.2018
- Gazete
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