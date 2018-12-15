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Sporcu gençlere 33 milyon TL

Sporcu gençlere 33 milyon TL
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ikinci 100 Günlük Eylem Planı'nda gençlere yönelik önemli projeler yer aldı. Bu kapsamda ünlü 'Tedtalks' formatı 'ye '17 Dakika' adıyla uyarlanacak. Sporun her alanda yaygınlaştırılması için 33 milyon 600 bin lira destek verilecek. Projeyle 1 milyon 735 bin gence ulaşılacak. Ünlü sanatçılar, bilim insanları, sporcular ve rol model konuşmacılar; şehir merkezlerinde gençlere 17 dakikalık konuşmalar yapacak.

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