Altın fiyatları Fed'in gelecek yılki politika görünümüne ilişkin belirsizliğin desteğiyle yatay seyrediyor ancak güçlü doların risk iştahını baskılamasıyla beş haftanın en büyük haftalık düşüşünü kaydetmeye hazırlanıyor. Spot altının ons fiyatı 1,241.99 dolar ile yatay seyrediyor. Bugün çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı ne kadar oldu? İşte 14 Aralık güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

GRAM ALTIN FİYATI

213,65

213,96

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

213,89

213,94