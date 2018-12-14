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  • 14.12.2018 09:49

14 Aralık! Bugün , fiyatları ne kadar?

yatay seyretmeye devam ederken, beş haftanın en büyük haftalık düşüşünü kaybetmeye hazırlanıyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta 348 lira, Cumhuriyet altını 1.426,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise bir önceki kapanışa göre yüzde 0,37 azalışla 213,400 liradan işlem gördü. Çeyrek altın ne kadar? İşte 14 Aralık ...

Altın fiyatları Fed'in gelecek yılki politika görünümüne ilişkin belirsizliğin desteğiyle yatay seyrediyor ancak güçlü doların risk iştahını baskılamasıyla beş haftanın en büyük haftalık düşüşünü kaydetmeye hazırlanıyor. Spot altının ons fiyatı 1,241.99 dolar ile yatay seyrediyor. Bugün çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı ne kadar oldu? İşte 14 Aralık güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

GRAM ALTIN FİYATI
213,65
213,96

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
213,89
213,94

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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