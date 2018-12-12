Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin, Borsa İstanbul'da 20. Olağan Genel Kurulu'na katıldı. Şirketlerin bankacılık sektörüne bağımlılığını azaltmayı hedeflediklerini söyleyen Bakan Albayrak'ın konuşmasında öne çıkan diğer konular şöyle oldu:
ALACAĞA GARANTİ
● Finansal sistemi güçlendirmek için birçok hedef koyduk. 2019'da başlayacak. Devlet Destekli Alacak Sigortası havuzu ile KOBİ'lerin alacaklarını tahsil edememeleri durumunda, alacaklar havuz tarafından karşılanacak.
● Sermaye piyasalarına yönelik herkesin anlayacağı şekilde sadeleştirilmesi, vergi politikalarında da sadeleştirmesi sürecine başladık.
● Sigortacılık sektöründeki teminat sorunlarında daha etkin bulunmak üzere Kamu Sermaye şirketini devreye alıyoruz. Komisyondan geçti. Yıl sonu gelmeden Meclis'ten geçirip, uygulayacağız. 5. Reform Eylem Grubu toplantısında da konuşan Bakan Albayrak, cari rakamlara ilişkin, "Yıl sonu 30 milyar doların bile altında bir rakamı ortaya koyacağız" dedi. 2.77 milyar dolarlık cari fazla ile dengelenme sürecinin, ekonomi politikalarında atılan adımlarla sağlam bir şekilde ilerlendiğini gösterdiğini belirten Albayrak, "Bugün dünden, yarın da bugünden daha iyi olacak. Güçlü adımlarla yola devam ediyor. Ekonomik anlamda güçleniyoruz" ifadelerini kullandı.
ALACAĞA GARANTİ
● Finansal sistemi güçlendirmek için birçok hedef koyduk. 2019'da başlayacak. Devlet Destekli Alacak Sigortası havuzu ile KOBİ'lerin alacaklarını tahsil edememeleri durumunda, alacaklar havuz tarafından karşılanacak.
● Sermaye piyasalarına yönelik herkesin anlayacağı şekilde sadeleştirilmesi, vergi politikalarında da sadeleştirmesi sürecine başladık.
● Sigortacılık sektöründeki teminat sorunlarında daha etkin bulunmak üzere Kamu Sermaye şirketini devreye alıyoruz. Komisyondan geçti. Yıl sonu gelmeden Meclis'ten geçirip, uygulayacağız. 5. Reform Eylem Grubu toplantısında da konuşan Bakan Albayrak, cari rakamlara ilişkin, "Yıl sonu 30 milyar doların bile altında bir rakamı ortaya koyacağız" dedi. 2.77 milyar dolarlık cari fazla ile dengelenme sürecinin, ekonomi politikalarında atılan adımlarla sağlam bir şekilde ilerlendiğini gösterdiğini belirten Albayrak, "Bugün dünden, yarın da bugünden daha iyi olacak. Güçlü adımlarla yola devam ediyor. Ekonomik anlamda güçleniyoruz" ifadelerini kullandı.
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