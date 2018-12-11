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  • 11.12.2018 13:09
  • Son Güncelleme: 11.12.2018 13:29

Son dakika: Bakan Albayrak'tan önemli açıklamalar

5. Reform Eylem Grubu Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı , "Türkiye olarak biz yapıcı ve pozitif adımlarımızı kararlı bir şekilde atmaya devam edeceğiz." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı , 5. Reform Eylem Grubu Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

İşte Bakan Albayrak'ın konuşmasından satır başları:

Türkiye üçüncü çeyrekte de çok önemli bir performans sergiledi.

AB ile işbirliğimizi daha da güçlendireceğiz.

Türkiye ile AB'nin ekonomik anlamda işbirliği belki de her zamankinden çok daha fazla birbirlerine olan ihtiyacını ortaya koyuyor.

ADIMLARIMIZI KARARLI BİR ŞEKİLDE ATMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Türkiye olarak biz yapıcı ve pozitif adımlarımızı kararlı bir şekilde atmaya devam edeceğiz.

AB ile işbirliğini artırma çerçevesinde bizim için en önemli konulardan bir tanesi Gümrük Birliği'nin güncellenmesi hepimizin malumu. AB'deki bu konuyu domine eden baş ekonomiklerden sayacağımız çok yoğun diplomasiyi karşılıklı yürütmeye devam ediyoruz.

GÜNCELLENME SÜRECİ ÖNEMLİ BİR ADIM

Bu ekonomik işbirliğinin gelişmesi işbirlikleri noktasında yeni küresel sisteme önemli bir mesaj verecek. Ve bu güncellenme süreci önemli bir adım ortaya koyacak.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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