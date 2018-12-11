Evde bakım maaşı yatan iller merak ediliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından bakıma muhtaç yaşı, hasta ya da engelli kişilerin evde bakımını yapan aile yakınlarına verilen evde bakım maaşı Aralık ayında ödenmeye başladı. Evde bakım maaşı alacak olan vatandaşlar, maaşların hesaba yatmasını bekliyorlar. Bu maaş, illere göre yatırılıyor. Peki, bu ay hangi illere yattı? İşte 10-11 Aralık evde bakım maaşı yatan iller...

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 2018

Şu ana kadar Ordu ilinin açıklandığı görülüyor. Diğer iller açıklandığında haberimizin içeriğinden öğrenebilirsiniz.

OCAK'TA YENİ ZAM

Devlet, bakıma muhtaç engelli ve yaşlıların ailelerinden ayrılmaması ve vatandaşların hayat kalitesinin yükseltilmesi için evde bakım desteği sağlıyor. Bu maaştan yararlanan kişi sayısı 500 bini aşmış durumda. 2005'ten itibaren Sosyal Hizmetler Kanunu'yla başlatılan evde bakım yardımı, Ocak'ta zamlanacak.

Halen bin 179 lira 40 kuruş seviyesinde bulunan aylık tutar, memur maaş zammıyla yükselecek. Enflasyon tahminlerine göre memurların Ocak zammının yüzde 11.15 olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Bu tahmine göre maaş, bin 311 liraya çıkacak.

KİMLER EVDE BAKIM MAAŞI ALABİLİR?

Söz konusu ödemeden yararlanmak için engellinin Sağlık Kurulu raporunda, engel oranının yüzde 50 ve üzerinde olarak belirtilmesi, ayrıca 'ağır engelli' ibaresinin yer alması isteniyor. Raporla birlikte bakım ücreti alacak kişilerin gelirine de bakılıyor. Hanede kişi başı gelirin 967,27 liradan az olması isteniyor.

ENGELLİYE ÇİFTE DESTEK

Devlet belli şartlarda engellilere ve engellinin yakınına maaş bağlıyor. 3 aylık periyodlarla ödenen engelli maaşı, Eylül'den itibaren aylık oldu. Halen yüzde 40-60 engeli olanlara aylık 433,68, yüzde 70 ve üzeri engeli olanlara da 650,51 lira veriliyor.

Evde engelli yakınına bakanlara ise aylık bin 179 lira ödeniyor. Şartları taşıyanlar her iki ödemeyi de alabiliyor. Bu ödemelere Ocak'ta zam gelecek. Tahminlere göre, engelli aylığı 482,04-723,04 liraya, evde bakım parası da bin 310 liraya çıkacak.

Engelli aylığı, en az yüzde 40 engelli olduğu tespit edilenlere ödeniyor. Maaşı için engellinin 18 yaşından büyük olması, hanedeki kişi başına düşen gelirin 483 lira 63 kuruşun altında olması gerekiyor.