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  • 11.12.2018 09:12
  • Son Güncelleme: 11.12.2018 09:17

son durum: 11 Aralık bugün çeyrek altın, gram altın ne kadar oldu?

yatay seyrini sürdürüyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 345 lira, Cumhuriyet altını 1.414,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma kapanışa göre yüzde 0,38 azalışla 212,40 liradan işlem gördü. Bugün , ne kadar oldu? İşte 11 Aralık ...

Altın fiyatları Fed'in faiz artırımlarına tahmin edilenden daha önce ara vereceği beklentisinden destek bularak yukarı yönlü seyir izledi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı dün 1,250.55 dolar ile yaklaşık beş ayın zirvesini gördükten sonra yüzde 0.2 yükselişle 1,246.62 dolarda bulunuyor. Çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı, bilezik gram fiyatı ne kadar oldu? İşte 11 Aralık güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

GRAM ALTIN FİYATI
213,27
213,58

ALTIN/ONS ($)
1.245,70
1.245,91 FİYATI

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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