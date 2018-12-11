Altın fiyatları Fed'in faiz artırımlarına tahmin edilenden daha önce ara vereceği beklentisinden destek bularak yukarı yönlü seyir izledi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı dün 1,250.55 dolar ile yaklaşık beş ayın zirvesini gördükten sonra yüzde 0.2 yükselişle 1,246.62 dolarda bulunuyor. Çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı, bilezik gram fiyatı ne kadar oldu? İşte 11 Aralık güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

GRAM ALTIN FİYATI

213,27

213,58

ALTIN/ONS ($)

1.245,70

1.245,91 FİYATI