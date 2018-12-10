Bankaların isimleri ve logolarıyla başta Twitter olmak üzere farklı sosyal medya ağlarında sahte hesap açan dolandırıcılar, sponsorlu/reklam ve normal yayınlarla ulaştığı kullanıcıların hesaplarını boşaltıyor.

Teknolojinin hızla gelişerek hayatın her alanına girmesi, Türkiye'nin sosyal medya kullanıcı sayısında dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer alması gibi gelişmeler, dolandırıcılık faaliyetlerinin de artmasını beraberinde getirdi. Dolandırıcılar, başta Twitter olmak üzere sosyal medya hesaplarında bankaların isim ve logolarını kullanarak tüketicilere, özellikle sponsorlu yayınlarla "rahatça" ulaşabiliyor.

Kullanıcıların ilgisini para ve internet ödülü, masraf iadesi, çekilişle araba ve cep telefonu gibi hediye vaatleriyle çeken dolandırıcılar, kullanıcıları, paylaştıkları linke tıklamaya davet ediyor.

Kendilerine "resmi hesap" süsü veren dolandırıcıların, sosyal medya ağlarında paylaştığı linki tıklayan ve istenilen bilgileri giren kullanıcıların banka hesapları boşaltılıyor. Ayrıca, kullanıcıların şahsi bilgileriyle başka dolandırıcılık faaliyetleri de yapılabiliyor. Kişiler, dolandırıldıklarını, hesaplarından kontrolleri dışında para çekilmesi veya bir başkasının kendisini uyarmasıyla fark ediyor.

Dolandırıcılıkta son dönemde kullanılan tabirlerin başında "yemleme (phishing)" geliyor. "Phishing"; password (şifre) ve fishing (balık avı) sözcüklerinin birleşmesiyle oluşturulan bir kelime... Özellikle yemleme, sosyal paylaşım siteleri üzerinden gerçekleştiriliyor.

Ödül veya masraf iadesi gibi amaçlarla dolandırıcıların linkine tıklayarak sahte banka internet sayfasına giren kullanıcılar, burada müşteri numarası/şifre/parola gibi sorularla karşılaşıyor. Girilen bilgiler doğrudan dolandırıcılara ulaşıyor. Dolandırıcılar da gerçek siteye bu bilgilerle girerek müşteri hesaplarını para transferleriyle boşaltıyor.

Dolandırıcılar, casus yazılımın kişinin kullandığı cihaz üzerine kurulmasını sağlıyor. Bu yazılım sayesinde söz konusu cihazla her türlü işlem yapma yeteneği kazanan dolandırıcı, müşteri hiç farkına varmadan tüm hesaplarına erişerek işlem yapabiliyor.