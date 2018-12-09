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'de kış tarifesi başladı

YHT'de kış tarifesi başladı
TCDD'den yapılan açıklamaya göre, kış tarifesi kapsamında bazı 'lerin hareket saatleri değişti. Yeni tarife kurumun "tcddtasimacilik.gov.tr adresinden öğrenilebilecek. Mevlana'nın 745. Vuslat Yıl Dönümü Anma Törenleri'ne (Şeb-i Arus) 'dan katılacaklar için de tedbirler de alındı. 17 Aralık saat 20.05'te Ankara'dan 'ya, saat 23.59'da Konya'dan Ankara'ya ek YHT seferi konuldu.

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