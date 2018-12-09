YHT'de kış tarifesi başladı

TCDD'den yapılan açıklamaya göre, kış tarifesi kapsamında bazı YHT'lerin hareket saatleri değişti. Yeni tarife kurumun "tcddtasimacilik.gov.tr adresinden öğrenilebilecek. Mevlana'nın 745. Vuslat Yıl Dönümü Anma Törenleri'ne (Şeb-i Arus) Ankara'dan katılacaklar için de tedbirler de alındı. 17 Aralık saat 20.05'te Ankara'dan Konya'ya, saat 23.59'da Konya'dan Ankara'ya ek YHT seferi konuldu.
- Ekonomi
- 09.12.2018
- Gazete
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