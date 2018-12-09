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Hazır giyimciye moda yolu

Hazır giyimciye moda yolu
Üretim gücünün yanı sıra aynı zamanda tüketimde de dünyanın en büyük pazarlarının başında gelen Çin, Türk hazır giyim üreticilerinin de yakından takip ettiklerini en önemli pazarlardan biri oldu. China Today dergisinin haberine göre 'in hazır giyim sektörü açısından büyük bir potansiyele sahip olduğu, Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği tarafından 'da düzenlenen Moda Konferansı'nda da ele alandı. Çin'in başlatmış olduğu Bir Kuşak Bir Yol projesinin Türk hazır giyim sektörüne de yeni bir ivme kazandırması bekleniyor.

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