ayı yaklaşırken; emeklilerin gözü zam oranına çevrildi. 2018'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon,emeklilerinin zam oranını gösterecek. Bu da 3 Ocak'ta belli olacak. 5 aylık enflasyona göre; Temmuz- Kasım enflasyonuçıktı. Yani 5 aylık enflasyona göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 10.64 olarak görünüyor. Zam oranının belli olması için sadece tek veri kaldı. Aralık enflasyonuna göre oran artacak ya da azalacak.