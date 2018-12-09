Ocak ayı yaklaşırken; emeklilerin gözü zam oranına çevrildi. 2018'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını gösterecek. Bu da 3 Ocak'ta belli olacak. 5 aylık enflasyona göre; Temmuz- Kasım enflasyonu yüzde 10.64 çıktı. Yani 5 aylık enflasyona göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 10.64 olarak görünüyor. Zam oranının belli olması için sadece tek veri kaldı. Aralık enflasyonuna göre oran artacak ya da azalacak.
- Ekonomi
- 09.12.2018
- Gazete
Emekliye çifte zam müjdesi! 2019 emekli maaşı ne kadar olacak?
Emeklilerin Ocak’ta alacakları maaşlarla birlikte ek ödemeleri de artacak. Ayrıca memur emeklileri için enflasyon farkı da kesinleşti. 5 aylık enflasyona göre fark yüzde 7.14 olacak.
Ocak ayı yaklaşırken; emeklilerin gözü zam oranına çevrildi. 2018'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını gösterecek. Bu da 3 Ocak'ta belli olacak. 5 aylık enflasyona göre; Temmuz- Kasım enflasyonu yüzde 10.64 çıktı. Yani 5 aylık enflasyona göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 10.64 olarak görünüyor. Zam oranının belli olması için sadece tek veri kaldı. Aralık enflasyonuna göre oran artacak ya da azalacak.
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