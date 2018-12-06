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  • 06.12.2018 16:25
  • Son Güncelleme: 06.12.2018 16:51

: piyasaların merakla beklediği kararını duyurdu

Dünyanın merakla beklediği toplantıya ilişkin açıklaması geldi. üretim kısıntısında anlaştı, nihai miktar henüz belirlenmedi. Sabah saatlerinde Suudi bakanın kesintinin beklenenden az kesinti önerisi yapıldığına dair açıklamasıyla, petrol fiyatları yeniden 60 dolar altına inmişti

Merakla beklenen petrol kararı belli oldu

üretiminde deneme amaçlı olarak kesintiye gidecek. Viyana'da toplanan OPEC üyeleri kesinti kararında anlaşırken kesintinin boyutuyla ilgili henüz bir rakam verilmedi.

OPEC'in 175'inci olağan toplantısı öncesinde Suudi Arabistan'ın beklenenden daha az üretim kısıntısı yapılması önerisiyle petrol fiyatları sabah saatlerinde yüzde 5 düşmüştü. Brent petrol fiyatı 58 dolara kadar inmişti.

Suudi Enerji Bakanı Khalid al-Falih bugün gazetecilere yaptığı açıklamada günlük 1 milyon varillik üretim kısıntısının yeterli olacağını söyledi. Al-Falih "Henüz bir anlaşma yok, hala seçenekleri değerlendiriyor. Anlaşma olsa da olmasa da sonuçlarına hazırız. Tüm ülkeler yükü eşit biçimde paylaşmalı..Petrol fiyat seviyesiyle ilgili ABD ile görüşmedik."dedi.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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