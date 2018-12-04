İşyeri kapananın ücreti garantide

Hükümet, işini kaybedenlere işsizlik ödeneği, Ücret Garanti Fonu, iş kaybı tazminatı ve kısa çalışma ödeneğiyle destek veriyor. Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Ödeme güçlüğüne düşen işverenlerin 3 aylık ücret alacağını Ücret Garanti Fonu'ndan ödüyoruz" dedi. Fondan yararlanabilmek için işverenin ödeme güçlüğüne düştüğü tarihten önceki bir yıl içinde aynı işyerinde çalışmış olma zorunluluğu bulunuyor.
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