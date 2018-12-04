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İşyeri kapananın ücreti garantide

İşyeri kapananın ücreti garantide
Hükümet, işini kaybedenlere işsizlik ödeneği, Ücret Garanti Fonu, iş kaybı tazminatı ve kısa çalışma ödeneğiyle destek veriyor. Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Ödeme güçlüğüne düşen işverenlerin 3 aylık ücret alacağını 'ndan ödüyoruz" dedi. Fondan yararlanabilmek için işverenin ödeme güçlüğüne düştüğü tarihten önceki bir yıl içinde aynı işyerinde çalışmış olma zorunluluğu bulunuyor.
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