Ekonomi yönetimi güven sağladı

AKBANK, Financial Times'ın bankacılık dergisi The Banker tarafından 'Türkiye'nin En İyi Bankası' unvanına layık görüldü. Ödül töreninin ardından konuşan Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, 2018'in, hem yurt içi hem de yurt dış piyasalarda dalgalanmalar gözlemledikleri bir yıl olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Ülkemizde ekonomi başarılı bir dengelenme sürecine girdi. Ülkemiz ekonomisinde yaz aylarında yaşanan dalgalanmalar sırasında ekonomi yönetimimizin attığı başarılı adımlar, hem piyasalarda hem de yurt dışındaki yatırımcılar nezdinde güven sağladı."
- Ekonomi
- 04.12.2018
- Gazete
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