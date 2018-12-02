Yer kalmadı

Bursa'da çok bulutlu ve yağışlı bir hava hakim olmasına karşın Uludağ'da yazdan kalma günler yaşanıyor. Güneşin yüzünü gösterdiği zirveye akın eden vatandaşlar yazdan kalma bir havada kar keyfi yapıyor. Günübirlikçi vatandaşlar ise kar topu oynayıp mangal yaptılar. Kar kalınlığının 20 santimetreye ulaştığı zirvede sezonun başlamasına 1 ay olmasına rağmen otellerdeki rezervasyon oranı yüzde 85'e ulaştı. Yılbaşı ve sömestr tatili için otellerde yer bulmak neredeyse imkansız hale geldi. Tatilde otellerin dolması bekleniyor.