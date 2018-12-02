Bugünkü
Takvim

73 milyar liralık katkı

73 milyar liralık katkı
THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, " Havalimanı, Türkiye havacılığının bundan sonraki gelişiminde lokomotif görevi yapacak. Sunduğu kapasite ve slot imkanlarıyla mega bir aktarma merkezi olacak." dedi. Aycı ayrıca Türkiye'nin 2032'de yolcu sayısı bakımından dünyada 9. sıraya yükselmesinin beklendiğini belirterek, ", Türkiye ekonomisi büyümesinin en önemli itici güçlerinden biri olacak. 2025 yılında Türkiye'ye, GSYİH'nın yüzde 4,9'una tekabül eden yaklaşık 73 milyar lira katma değer ile katkı sağlayacak" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerEkonomi Haberleri73 milyar liralık katkı
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar