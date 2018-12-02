73 milyar liralık katkı

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, "İstanbul Havalimanı, Türkiye havacılığının bundan sonraki gelişiminde lokomotif görevi yapacak. Sunduğu kapasite ve slot imkanlarıyla mega bir aktarma merkezi olacak." dedi. Aycı ayrıca Türkiye'nin 2032'de yolcu sayısı bakımından dünyada 9. sıraya yükselmesinin beklendiğini belirterek, "İstanbul Havalimanı, Türkiye ekonomisi büyümesinin en önemli itici güçlerinden biri olacak. 2025 yılında Türkiye'ye, GSYİH'nın yüzde 4,9'una tekabül eden yaklaşık 73 milyar lira katma değer ile katkı sağlayacak" dedi.
- Ekonomi
- 02.12.2018
- Gazete
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