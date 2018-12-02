İhracatta tarihi rekor

Dengelenme sürecine giren ekonomide büyümeyi de tüketime değil katma değer ve ihracata dayandırmayı hedefleyen Türkiye, önemli mesafeler kat etmeyi sürdürüyor. Kasım ayında ihracat yüzde 9.5 artışla 15.5 milyar dolar oldu. Böylece 2013 yılı Kasım ayında gerçekleştirilen 14.2 milyar dolarlık ihracat rakamının üzerine çıkılarak tarihteki en yüksek kasım ayı ihracatına, aylık bazda ise 2018 yılı ekim ve mart aylarından sonra, en yüksek üçüncü ihracat rakamına erişildi. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre son 12 aylık ihracat ise yüzde 7.8 artışla 168.1 milyar dolarla Cumhuriyet tarihindeki en yüksek yıllık ihracat yakalandı. İlk 11 ayda de ihracat yüzde 7.7 artışla 154.2 milyar dolara çıktı.
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- 02.12.2018
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